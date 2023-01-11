ممثل وكالة "ناسا" يبحث في موسكو الحادث الذي أصاب مركبة الفضاء "سويوز إم إس -22" الروسية

أعلن رئيس البرنامج الأمريكي لمحطة الفضاء الدولية جويل مونتالبانو أنه كان في العاصمة الروسية موسكو لمناقشة الحادث الذي أصاب المركبة الفضائية "سويوز إم إس -22".

وقال حول الحادث الذي أصاب أجهزة القياس ومقصورة تجميع سفينة الفضاء "سويوز إم إس -22": "هذا الأسبوع أنا في موسكو مع سيرغي كريكاليوف، المدير التنفيذي لشركة برامج الفضاء المأهولة روس كوسموس وفريقه، وأكملنا معا في وقت سابق اليوم اجتماعا للجنة الدولة حول الخطوات التالية المتعلقة بالبعثة رقم 68 إلى محطة الفضاء الدولية".

وأضاف مونتالبانو: "وكالتا ناسا وروس كوسموس، تعملان معا للتحقيق في هذا الحادث، وكانت ناسا جزءا من عملية إعداد وتشكيل اللجنة الدولية".

ووفقا له، تتفق ناسا مع استنتاجات روس كوسموس، حول أسباب الضرر الذي لحق بمركبة "سويوز إم إس -22"، وشدد في رده على السؤال ذي الصلة: "نعتزم الحصول على صور إضافية، لكننا في الوقت الحالي نتفق مع روس كوسموس".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لشركة "روس كوسموس"، يوري بوريسوف، إن مشعاع نظام التبريد في مركبة "سويوز إم إس -22"، قد تضرر نتيجة ضربة نيزكية، ولم يتم تأكيد جملة الأضرار الفنية جراء هذا.

المصدر: تاس