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الصين تعلن عن نجاح أول عملية إطلاق إلى الفضاء عام 2023

الفضاء

الصين تعلن عن نجاح أول عملية إطلاق إلى الفضاء عام 2023
AFP
صورة تعبيرية
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أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، أن أول عملية إطلاق في عام 2023 تكللت بالنجاح.

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وتشير المؤسسة الصينية في بيانها، إلى أنه في الساعة السادسة بالتوقيت المحلي (الساعة الواحدة بتوقيت موسكو)، أطلق صاروخ النقل Long March 7A من مطار وينتشانغ الفضائي وعلى متنه القمر الصناعي Shijian-23 للبحوث العلمية، وبعد مضي بعض الوقت وضع هذا القمر في مداره المحدد.

ووفقا لبيان المؤسسة، القمر الصناعي Shijian-23 مخصص للتجارب العلمية والتحقق الفني.

وتضيف، وهذا الإطلاق هو الإطلاق 459 لصواريخ النقل من طراز Long March.

المصدر: نوفوستي

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