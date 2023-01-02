"ناسا": بكين تسعى لفرض سيطرتها على القمر وجعله أرضا صينية

أكد مدير وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بيل نيلسون، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" أن الصين يمكن أن تدعي ملكية أجزاء ضخمة من القمر إذا فازت في سباق الفضاء الجديد مع الولايات المتحدة

وأشار إلى أنه من الممكن أن تشغل الصين المناطق الأكثر ثراء بالموارد على سطح القمر إذا أثبتت وجودها هناك أولا.

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وأضاف: "هذا صحيح، من الأفضل لنا أن نحرص على عدم وصولهم إلى مكان ما على القمر تحت ستار البحث العلمي. حيث أنه ليس من المستبعد أن يقولوا: "ابتعدوا، نحن هنا، هذه أرضنا!"".

وكمثال على ذلك تحدث عن نشر الصين لقواعد عسكرية في الجزر المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأشار نيلسون أيضا إلى أن سباق الفضاء بين الولايات المتحدة والصين يزداد شراسة وأن العامين المقبلين يمكن أن يحددا أيهما سينتصر.

المصدر:RT