الصين تبحث عن كواكب صالحة للسكن خارج مجموعتنا الشمسية!

أعلنت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) أنها تنوي إطلاق برنامج للبحث عن كواكب صالحة للسكن خارج حدود المجموعة الشمسية.

وفي حديث مع الصحافة قال مدير المؤسسة وو يانشينغ: "بحلول 2030 ستبدأ مؤسستنا بمهمة دراسة الفضاء البعيد خارج مجموعتنا الشمسية لمعرفة ما إذا كانت هناك كواكب مناسبة للحياة البشرية".

وأضاف "في السنوات القادمة ستنفذ الصين مهام فضائية لاستكشاف كوكبي المشتري وأورانوس، وكذلك استكشاف أطراف نظامنا الشمسي، وبحلول عام 2025 سنطلق مسبارا لاستكشاف الكويكبات القريبة نسبيا من الأرض".

وأشار رئيس المؤسسة إلى "أن الصين في السنوات الـ 15 القادمة ستنفذ مهمة فضائية لتسليم عينات من كوكب المريخ إلى الأرض، وبحلول عام 2028 بناء الهيكل الأساسي لمحطة دولية على سطح القمر، كما يعمل الخبراء الصينيون أيضا على تطوير صاروخ فضائي فائق الثقل سيكون قادرا على نقل ما يصل إلى 150 طن من البضائع إلى المدارات القريبة من الأرض".

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وتعمل الصين بنشاط ملحوظ في السنوات الأخيرة على تطوير برنامجها الفضائي الخاص، وتطوير المركبات والصواريخ الفضائية والأقمار الصناعية، كما يعمل علماء الفلك هناك على مشروع يهدف لدراسة المريخ والكويكبات والأجرام السماوية، ومن المفترض البدء بدراسة سطح المريخ في الفترة ما بين 2020 و2025.

ومؤخرا تم استكمال تشكيل المحطة المدارية الصينية والتي يفترض أن تبدأ مهامها بشكل رسمي، وتستعمل للأبحاث الفضائية.

المصدر: فيستي