"روس كوسموس" توقع مع الصين اتفاقية لاستحداث محطة قمرية علمية

أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية يوري بوريسوف أن المؤسسة وقعت مؤخرا اتفاقية مع الصين بشأن العمل المشترك في إنشاء محطة قمرية علمية دولية.

وفي لقاء تلفزيوني قال بوريسوف: "بعد تحليل مفصل لمنطقة الهبوط على سطح القمر بواسطة المركبات الآلية، وأخذ عينات التربة، والبحث عن وجود المياه هناك، سننتقل إلى المرحلة التالية مع الشركاء الصينين لبناء قاعدة قمرية في المستقبل.. ومؤخرا جرى توقيع اتفاقية مع الجانب الصيني بشأن العمل المشترك في هذا المجال".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الوطنية الصينية قد قدمتا في يونيو 2021 خارطة طريق لاستحداث محطة قمرية علمية، ووفقا للمعلومات المتوفرة فإن بناء هذه المحطة يجب أن يكتمل عام 2035، وما بين عامي 2026 و2030 يخطط الطرفان لإرسال بعثتين فضائيتين إلى القمر لإرسال البضائع والتجهيزات المطلوبة للمشروع، وما بين 2031 و2035 سيتم نشر البنية التحتية اللازمة على القمر للقاعدة المذكورة، بما في ذلك منظومات اتصالات، ومحطات لتوليد الطاقة، ومعدات وأماكن لإجراء الأبحاث العلمية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن البنية التحتية للنقل الخاصة بالمحطة المذكورة ستضم روفرات استكشافية، وروبوتات، ومركبات استكشافية صغيرة لدراسة سطح القمر.

المصدر: تاس