"روس كوسموس" تكشف عن نموذج قاطرتها النووية الفضائية

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" خلال فعاليات منتدى Atomexpo-2022 الدولي مؤخرا عن نموذج للقاطرة الفضائية النووية الواعدة التي تعمل على تطويرها.

وتبعا لوكالة "نوفوستي" الروسية فإن النموذج الذي استعرضته المؤسسة خلال المنتدى يظهر تفاصيل لوحدات الطاقة النووية الموجودة في القاطرة الفضائية الواعدة.

وقال مراسل الوكالة: "النموذج تم عرضه في الجناح التابع لـ"روس كوسموس" في المنتدى.. سابقا قدمت المؤسسة نظرة عامة عن قاطرتها الفضائية، لكن النموذج هذه المرة أظهر وحدة النقل الموجودة فيها، كما بين تفاصيل عن خطوط الأنابيب والعناصر الأساسية لهذه القاطرة".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن قاطرة"زيوس" الفضائية النووية الواعدة التي تطورها يمكن أن تستخدم في رحلات إلى القمر وبعض كواكب مجموعتنا الشمسية، وأشار المدير السابق للمؤسسة، دميتري روغوزين إلى أن هذه القاطرة قد تبدأ أولى مهامها عام 2030.

كما ذكرت "روس كوسموس" أيضا أن "طاقم محطة ROSS المدارية الروسية سيتمكن من زيارة قاطرة زيوس الفضائية النووية الواعدة، وأن الطاقم سيتوجه من المحطة إلى القاطرة بمركبة مأهولة ليقوم بتشغيل جميع عناصرها قبل تشغيل المفاعل النووي الموجود فيها".

المصدر: فيستي