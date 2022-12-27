"روس كوسموس" تكشف عن خططها المستقبلية حول المحطة الفضائية الدولية وعملها

كشفت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن خطتها حول تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية، وعن وضع مركبة "سويوز" الملتحمة بالمحطة حاليا.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال الرئيس المكلّف لبرنامج الرحلات الفضائية المأهولة في المؤسسة، سيرغي كريكاليوف: " أشرنا سابقا إلى أننا نعمل على موضوع خطة تمديد عمل المحطة الفضائية الدولية إلى ما بعد عام 2024.. تمديد مدة خدمة المحطة بالكامل هو قرار يتخذه جميع الشركاء في المحطة، معظم الشركاء نظروا في الموضوع وأكدوا نيتهم على استمرار عمل المحطة بعد التاريخ المذكور، بالنسبة لنا ناقشنا الموضوع مع شركة إينيرغيا الروسية، وحصلنا على المقترحات التقنية المطلوبة لتحقيق هذا الأمر، وأرسنا المقترحات للحكومة للموافقة عليها، وطلب منا التنسيق مع الوزارات المعنية، أعتقد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

أما بالنسبة للوضع التقني لمركبة Soyuz MS-22 الملتحمة بالمحطة فأشار كريكاليوف إلى أن المركبة تضررت بسبب عامل خارجي لم يتم تحديده بعد، وأن الضرر تسبب بتعطيل أحد أقسام منظومة التهوية فيها، وأن الخبراء يعملون حاليا على تقييم الوضع التقني لها، وسيعقد اجتماع قريبا بهذا الخصوص، وسيتم لاحقا تقييم إمكانية استعمال هذه المركبة.

إقرأ المزيد

وفيما يتعلق ببرنامج الرحلات الفضائية المشتركة مع ناسا خلال العام القادم قال كريكاليوف إن القرار بهذا الشأن يتطلب مناقشات إضافية بسبب الوضع الراهن في المحطة، القرار النهائي سيتم الإعلان عنه السنة المقبلة، وأوضح أن القرار بالنسبة لأول رحلة تم اتخاذه بالفعل، أما القرار بالنسبة للرحلة الثانية فسيعتمد على معالجة الوضع الطارئ في المحطة.

وبالنسبة لعمليات خروج الرواد من المحطة في مهمات إلى الفضاء المفتوح قال كركاليوف إن برنامج خروج الرواد تأثّر بسبب الوضع المرتبط بمركبة "سويوز"، لكن الأمر تمت معالجته، وسيعاد تحديد مواعيد خروج الرواد في هذه المهمات من جديد.

المصدر: RT