"روس كوسموس": آمل أن يتعلم ساسة أمريكا من رواد الفضاء الأمريكيين

أفاد رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف بأن الزملاء الأمريكيين لرواد الفضاء الروس في المحطة الفضائية الدولية مدوا يد المساعدة لتجاوز مشكلة مركبة الفضاء "سويوز".

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وقال بوريسوف خلال محادثة مع الطاقم الروسي للمحطة اليوم الثلاثاء: "أجمل التحية للفريق الأمريكي بأكمله، لقد كان سلوكهم في هذه الحالة يستحق التقدير والثناء، إذ مدوا يد المساعدة. لكنني آمل أن نتمكن من التغلب على العطل بمفردنا".

وأكد أن طاقم المحطة الفضائية الدولية يقدم مثالا للعالم كله على كيفية العمل معاً في الحالات الصعبة.

وأضاف: "ليتعلم منكم كثيرون من الساسة".

جدير بالذكر أن تسربا من نظام التبريد الخاص بمركبة "سويوز م س-22" الملتحمة بمحطة الفضاء الدولية حصل في 15 ديسمبر الجاري بسبب تلف في الغلاف الخارجي لحجرة أجهزة المركبة الفضائية.

المصدر: تاس