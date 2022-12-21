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رواد الفضاء يناقشون مع مدير عام "روس كوسموس" الوضع في المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

رواد الفضاء يناقشون مع مدير عام
Legion-Media
المحطة الفضائية الدولية
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يناقش رواد الفضاء صباح اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر مع يوري بوريسوف المدير العام لمؤسسة "روس كوسموس" الوضع في المحطة الفضائية الدولية.

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وكان رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبيف قد اعلن هذا يوم امس الاثنين خلال المحادثات التي جرت مع مركز التحكم بالرحلات الفضائية.

ومن جانبها سألت رائدة الفضاء الروسية آنا كيكينا، كيف سيكون هذا اللقاء. فرد عليها خبير من المركز الأرضي: "وفقا لمعلوماتنا، سيكون اللقاء مع بوريسوف مخصصا لمناقشة الوضع الحالي في المحطة الفضائية الدولية. لأن هناك أسئلة كثيرة لدى الجمهور بشأن الموقف الاستثنائي الحالي". وأضاف، سيكون الاتصال عبر الفيديو.

المصدر: تاس

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