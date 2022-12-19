روسيا تشغّل 3 أقمار صناعية جديدة

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية عن تشغيل 3 أقمار صناعية جديدة من فئة "غونيتس"، مخصصة لتقديم خدمات الاتصالات واستشعار الأرض عن بعد.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "تم تشغيل 3 أقمار صناعية روسية جديدة من نوع Gonets-M، وهي الأقمار التي أطلقت إلى مدارات الأرض في أكتوبر الماضي".

وأضاف البيان "الشركة المسؤولة عن تشغيل أقمار غونيتس الروسية أكملت اختبار الأقمار الثلاثة الجديدة، ما سمح بتشغيل هذه الأقمار لتقدّم خدماتها في توفير قنوات اتصال لمستخدمي الهواتف المحمولة والثابتة".

وكانت روسيا قد أطلقت الأقمار الثلاثة الجديدة مع قمر من نوع Skif-D إلى الفضاء في 22 أكتوبر الماضي، وأرسلت الأقمار على متن صاروخ روسي من نوع Soyuz-2.1b، أطلق من قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية.

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و"غونيتس" هي منظومة روسية تضم أقمار اتصالات صناعية طورت لتعمل كمنظومة اتصالات بين الفضاء والأرض وحتى بين المواقع الأرضية، وتضم 18 قمراً من نوع Gonets-M حاليا.

وخصصت أقمارها لتكون متعددة المهام، فهي تعمل كأقمار اتصالات، وأقمار لمراقبة حركة الطيران والملاحة البحرية فضلا عن مراقبتها لأحوال الطقس وحرائق الغابات والكوارث الأرضية، ويمكن استعمالها للنقل السريع للبيانات بين وحدات الجيش الروسي في أي بقعة على الكرة الأرضية.

المصدر: فيستي