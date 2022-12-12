آخر مشاهد للأرض من الفضاء من كبسولة "أوريون" خلال مسارها نحو سطح الأرض

نقلت المركبة الفضائية "أوريون" فيديو مباشرا ملحميا لكوكبنا خلال الساعات الأخيرة من مهمة "أرتميس 1"(Artemis 1) في أثناء عودتها إلى موطنها يوم الأحد 11 ديسمبر.

وقد بدت الأرض تكبر وتتضخم بشكل رهيب من نافذة المهمة القمرية التابعة لناسا وهي تتجه نحو كوكبنا.

This is a live view of the Earth from a distance of 15,000 miles away.



The @NASA_Orion spacecraft is mere hours away from arriving home. #Artemispic.twitter.com/jyq7Hnv0Zp — NASA (@NASA) December 11, 2022

وكانت المهمة غير المأهولة عبارة عن رحلة لإثبات أن برنامج "أرتميس" جاهز لإعادة البشر إلى سطح القمر. وقد قامت مهمة "أرتميس 1" بالفعل باختبار جميع الأدوات الرئيسية لهذه العملية، من إطلاق نظام الإقلاع الفضائي (SLS) غير المختبر، وهو مركبة إطلاق مستهلكة مخصصة للرفع الثقيل، والدوران حول القمر، والبقاء على قيد الحياة عند العودة العالية السرعة إلى الأرض في المحيط الهادئ بالقرب من سفينة الإنعاش.

Solar wings are being moved into position ahead Orion's crew module separating from the @ESA service module. We're now 10 minutes from separation. 5000 miles / 8000 km from Earth. pic.twitter.com/5KH1s84Nup — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) December 11, 2022

Flight Day 26. Orion is returning to Earth. 20,000 miles / 32,000 km from Earth. Traveling at 9,600 mph / 15,500 kmh and accelerating. pic.twitter.com/EWCKXkChjg — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) December 11, 2022

We will soon perform the skip entry maneuver. Orion is currently traveling about 16,000 mph. pic.twitter.com/ZSDFqJVq9j — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) December 11, 2022

وتعد كبسولة "أوريون"، المصنفة قادرةً على نقل البشر بأمان إلى الفضاء، أكثر المركبات الفضائية تحليقاً أبعد من حاملة الرقم القياسي السابق "أبولو 13" (Apollo 13)، والتي استضافت ثلاثة رواد فضاء حلقوا حول القمر بدلا من الهبوط بسبب حالة طوارئ بالمركبة الفضائية.

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ويصادف حدث عودة "أرتميس 1" إلى الأرض، الذكرى السنوية لرحلة برنامج "أبولو" الأخيرة، تاريخ هبوط "أبولو 17"، والذي كان آخر مهمة بشرية تهبط على سطح القمر حتى الآن، في 11 ديسمبر 1972.

وتأمل ناسا في جلب البشر إلى السطح القمري مرة أخرى في غضون ثلاث سنوات.

وستأتي مهمة "أرتميس 2" (Artemis 2) أولا، والتي ستأخذ طاقما في رحلة حول القمر لاختبار أنظمة دعم الحياة، والتي تحدد موعدها في عام 2024. ومن المتوقع أن تتبعها رحلة "أرتميس 3" (Artemis 3)، والتي ستحمل رواد الفضاء إلى سطح القمر وتعيدهم في عام 2025 أو 2026.

وتخطط ناسا أيضا لبناء محطة فضاء قمرية داعمة تسمى Gateway، وهي ليست على المسار الحرج للهبوط ولكنها ستظل توفر مكانا للأطقم البشرية لبعثات "أرتميس" المستقبلية.

المصدر: سبيس