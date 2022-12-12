عودة "أوريون" القمرية الأمريكية غير المأهولة إلى الأرض

عادت الأحد 11 ديسمبر إلى الأرض الكبسولة التابعة مركبة "أوريون" القمرية الأمريكية غير المأهولة التي تم إطلاقها في إطار بعثة "أرتميس - 1" القمرية.

وانفصلت الكبسولة وعلى متنها 3 دمى لقياس مستوى الإشعاع أثناء التحليق، قبل أن تهبط بمظلات على سطح الماء في المحيط الهادئ بالقرب من سان–ديغو الساعة 09.40 بتوقيت الشاطئ الغربي الأمريكي (الساعة 20.40 بتوقيت موسكو).

وحسب المعلومات الأولية لم تتعرض المركبة والكبسولة لأية أضرار.

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يذكر أن مركبة "أوريون" القمرية تم إطلاقها من مطار "جون كينيدي" بولاية فلوريدا بواسطة صاروخ Space Launch System فائق الثقل في إطار المرحلة الأولى لبرنامج "أرتميس" القمري.

وتقضي المرحلة الثانية للبرنامج بإيصال رواد الفضاء الأمريكيين إلى مدار القمر على متن مركبة "أوريون" المأهولة. وسيهبط الرواد الأمريكيون في المرحلة الثالثة على سطح القمر.

وقد أعلن رئيس وكالة "ناسا" الأمريكية بيل نلسون، أن عودة "أوريون" غير المأهولة إلى الأرض بعد نجاح رحلتها إلى مدار القمر هي خطوة هامة على طريق عودة الولايات المتحدة إلى القمر.

المصدر: تاس