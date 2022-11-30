 
مباشر

مركبة "شنتشو 15" تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

الفضاء

مركبة
Legion-Media Alejandro Miranda
محطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9wi

أكد برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة أن مركبة "شنتشو 15" التحمت بنجاح بالوحدة الأساسية لمحطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية.

وأشار البيان إلى أن الالتحام وقع عند الساعة 5:42 صباح الأربعاء بتوقيت بكين (0:42 بتوقيت موسكو).

واستمرت رحلة مركبة "شنتشو 15"، التي تحمل 3 رواد فضاء على متنها، نحو 6 ساعات ونصف الساعة.

إقرأ المزيد
الصين ترسل 3 رواد إلى الفضاء في مهمة تستمر ستة أشهر
الصين ترسل 3 رواد إلى الفضاء في مهمة تستمر ستة أشهر

يذكر أن الصاروخ الحامل "لونغ مارش 2 إف" مع المركبة المذكورة انطلق من مطار "جيوتشيوان" الفضائي في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين يوم الثلاثاء.

ومن بين أهداف مهمة "شنتشو 15" استبدال طاقم المحطة الفضائية الصينية، حيث سيعود طاقم "شنتشو 14" إلى الأرض، وسيواصل الطاقم الجديد الأعمال حتى مايو المقبل.

المصدر: وكالات

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا