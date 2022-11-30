مركبة "شنتشو 15" تلتحم بالمحطة الفضائية الصينية

أكد برنامج الرحلات الفضائية الصينية المأهولة أن مركبة "شنتشو 15" التحمت بنجاح بالوحدة الأساسية لمحطة "تيانقونغ" الفضائية الصينية.

وأشار البيان إلى أن الالتحام وقع عند الساعة 5:42 صباح الأربعاء بتوقيت بكين (0:42 بتوقيت موسكو).

واستمرت رحلة مركبة "شنتشو 15"، التي تحمل 3 رواد فضاء على متنها، نحو 6 ساعات ونصف الساعة.

إقرأ المزيد

يذكر أن الصاروخ الحامل "لونغ مارش 2 إف" مع المركبة المذكورة انطلق من مطار "جيوتشيوان" الفضائي في مقاطعة قانسو بشمال غربي الصين يوم الثلاثاء.

ومن بين أهداف مهمة "شنتشو 15" استبدال طاقم المحطة الفضائية الصينية، حيث سيعود طاقم "شنتشو 14" إلى الأرض، وسيواصل الطاقم الجديد الأعمال حتى مايو المقبل.

المصدر: وكالات