رائد فضاء روسي يحقق طباعة اختبارية ثلاثية الأبعاد على متن المحطة الفضائية الدولية

حقّق رائد الفضاء الروسي سيرغي بروكوبيف على متن المحطة الفضائية الدولية طباعة اختبارية بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد.

أفاد بذلك زميله رائد الفضاء ومراسل وكالة "تاس" على متن المحطة، دميتري بيتيلين.

إقرأ المزيد

وحسب، دميتري بيتيلين، فإن الطابعة الثلاثية الأبعاد طبعت قطعة اختبارية أوصلت نموذجها البلاستيكي شاحنة "بروغريس – 21" الفضائية الروسية في أكتوبر الماضي إلى المحطة الفضائية الدولية.

أما الطابعة الثلاثية الأبعاد الروسية الصنع فتم نقلها إلى المحطة من الأرض في يونيو الماضي بواسطة شاحنة "بروغريس -20" الفضائية الروسية.

وتهدف التجربة التي تجرى على متن المحطة الفضائية إلى تشغيل تكنولوجيات الطباعة الثلاثية الأبعاد في ظروف الفضاء والتأكد من قدرتها على إنتاج قطع الغيار من مواد بلاستيكية.

وسيمكّن استخدام تلك التكنولوجيات مستقبلا رواد الفضاء من إنتاج أجزاء وأدوات وعدة بسيطة في المحطات الفضائية المدارية مباشرة دون أن ينتظروا نقلها من الأرض.

يذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية ووكالة "تاس" الروسية وقعتا في 17 نوفمبر عام 2021 اتفاقية افتتاح مركز صحافي لوكالة "تاس" على متن المحطة الفضائية الدولية. وكان رائد الفضاء الروسي ألكسندر ميسوركين، أول مراسل لوكالة "تاس" في الفضاء. وتولى الآن رائد الفضاء دميتري بيتيلين، إدارة المركز الصحفي للوكالة والتغطية الإعلامية لكل ما يحدث على متن المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس