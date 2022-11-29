القمر الصناعي الروسي في مداره المحدد

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القمر الصناعي الذي أطلق بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1b من مطار بليسيتسك الفضائي وضع في مداره المحدد.

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ويشير بيان وزارة الدفاع الروسية، إلى أن "القمر الصناعي وضع في مداره المحدد بواسطة وحدة التعجيل "فريغات" في الوقت المقرر، وأصبح تحت إدارة المراكز الأرضية للقوات الفضائية".

ومنح القمر الصناعي الروسي الجديد، الذي أطلق لمصلحة وزارة الدفاع الروسية، الرقم التسلسلي "Cosmos-2564"، وبات الاتصال معه جيد وجميع أجهزته تعمل بصورة طبيعية.

ويشير البيان، إلى أن ضباط المركز الرئيسي للاستخبارات الفضائية التابع للقوات الجو- فضائية الروسية، أدرجوا معلومات عن القمر الصناعي "Cosmos-2564"، في الفهرس الرئيسي للأجسام الفضائية لنظام مراقبة الفضاء الروسي بعد وضعه في المدار.

المصدر: نوفوستي