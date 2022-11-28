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روسيا.. إطلاق قمرين عسكريين لصالح وزارة الدفاع

الفضاء

روسيا.. إطلاق قمرين عسكريين لصالح وزارة الدفاع
Legion-Media
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أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخ Soyuz-2.1B حاملا قمرين صناعيين من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري شمال غربي روسيا.


وورد في بيان عن وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخ من طراز Soyuz-2.1B حاملا قمرين صناعيين لأغراض عسكرية من مطار "بليسيتسك" الفضائي بمقاطعة أرخانغيلسك يوم الاثنين، 28 نوفمبر، الساعة 18:17".

وتم الإطلاق السابق للصاروخ الحامل للقمرين Soyuz-2.1B من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري في 2 نوفمبر لصالح وزارة الدفاع الروسية.

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المصدر: نوفوستي 

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