روسيا.. إطلاق قمرين عسكريين لصالح وزارة الدفاع

أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخ Soyuz-2.1B حاملا قمرين صناعيين من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري شمال غربي روسيا.



وورد في بيان عن وزارة الدفاع الروسية: "أطلقت القوات الجوية الفضائية الروسية صاروخ من طراز Soyuz-2.1B حاملا قمرين صناعيين لأغراض عسكرية من مطار "بليسيتسك" الفضائي بمقاطعة أرخانغيلسك يوم الاثنين، 28 نوفمبر، الساعة 18:17".

وتم الإطلاق السابق للصاروخ الحامل للقمرين Soyuz-2.1B من مطار بليسيتسك الفضائي العسكري في 2 نوفمبر لصالح وزارة الدفاع الروسية.

إقرأ المزيد

المصدر: نوفوستي