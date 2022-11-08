شاحنة فضائية أمريكية تنطلق إلى المحطة الفضائية الدولية بمساعدة محركات روسية الصنع

أطلقت شاحنة Cygnus الفضائية الأمريكية الاثنين 7 نوفمبر من المطار الفضائي في جزيرة (ولوبز) في الشاطئ الشرقي الأمريكي لتلتحم يوم 9 نوفمبر بالمحطة الفضائية الدولية.

وتم إطلاق الشاحنة بواسطة صاروخ "أنتارس" التابع لشركة Northrop Grumman الأمريكية التي زوّدت مرحلته الأولى بمحركات "إر دي – 181" روسية الصنع.

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وتحمل الشاحنة إلى المحطة الفضائية 3500 كلغ من الحمولة، بما في ذلك الأجهزة الخاصة بإجراء تجارب في مجال طباعة أنسجة الإنسان وكذلك زراعة النباتات في ظروف انعدام الوزن.

وستقوم Cygnus كذلك بإطلاق قمرين صناعيين من أوغندا وزمبابوي إلى مدار الأرض.

ويتوقع أن تلتحم الشاحنة الفضائية بالمحطة الدولية في 9 نوفمبر الجاري، وستسيطر الرائدة الأمريكية، نيكول مان، على عملية التقاطها بمساعدة الذراع الآلية Canadarm 2.

وستبقى الشاحنة في مدار الأرض لمدة بضعة أشهر، ثم تأخذ النفايات من المحطة الفضائية وتنفصل عنها لتحترق في الطبقات الكثيفة لغلاف الأرض الجوي.

المصدر: تاس