روسيا تزود الهند بمعدات فضائية جديدة

أعلنت مؤسسة Glavkosmos التابعة لـ "روس كوسموس" الروسية أنها زودت الهند بمعدات فضائية جديدة.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "بموجب العقود الموقعة بين الطرفين الروسي والهندي، قامت Glavkosmos بتزويد الهند بأنظمة ومعدات لمركبات Gaganyan الفضائية المأهولة، كما زودتها ببدلات وكراسي لمركبات الفضاء ومعدات فضائية أخرى أنتجتها شركة Zvezda الروسية للأبحاث والإنتاج".

وكانت Glavkosmos قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا قامت بتدريب 4 رواد فضاء من الهند في مركز غاغارين الروسي لتدريب رواد الفضاء وفي معهد المشكلات الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وأن هذه التدريبات أتت في إطار برنامج Gaganyan الفضائي الذي تتعاون فيه Glavkosmos مع مركز رحلات الفضاء البشرية التابع لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO).

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وفي أغسطس 2018 كان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قد أعلن أن بلاده سترسل روادا إلى الفضاء في رحلة مأهولة في إطار برنامج Gaganyan الفضائي.

وفي سبتمبر الفائت قال رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية في مقابلة مع صحيفة The Times of India ، إن المعدات الخاصة برواد الفضاء الهنود الأوائل والمقاعد المخصصة لرحلتهم الفضائية في إطار مشروع Gaganyan سيتم تجهيزها في روسيا.

المصدر: فيستي