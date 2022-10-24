الهند تعلن عن موعد إرسال مركبتها الاستكشافية إلى القمر

أعلنت منظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO) عن الموعد الذي ستطلق فيه بعثتها الفضائية الجديدة المخصصة لاستكشاف القمر.

وفي حديث للصحافة قال رئيس المنظمة، سريدهارا بانيكر سومناث: "تعتزم الهند إطلاق بعثتها الفضائية الثالثة لاستكشاف القمر في يونيوعام 2023، فمركبة Chandrayaan-3 الروبوتية جاهزة تقريبا، ونخطط لإرسالها نحو القمر في يونيو القادم".

وكانت المنظمة قد أشارت في وقت سابق إلى أن بعثتها الفضائية الثالثة لاستكاف القمر ستتضمن هبوط مركبة روبوتية على سطحه، وكان من المقرر إطلاق هذه البعثة عام 2021 لكن تم تأجيل المشروع بسبب ظروف انتشار وباء كورونا في ذلك الوقت.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن الهند كانت قد أطلقت مركبة Chandrayan-1 الفضائية نحو القمر في نوفمبر 2008، وبقيت هذه المركبة تعمل في مدار القمر حتى أغسطس عام 2009، وفي يوليو 2019 أطلقت بعثتها القمرية الثانية Chandrayaan-2، والتي كان من المخطط في إطارها أن تهبط مركبة على سطح القمر، لكن في 7 سبتمبر من العام نفسه فقد الاتصال مع المركبة عندما كانت على ارتفاع 2.1 كلم عن سطحه، وأعلن بعدها عن تحطم المركبة أثناء محاولة هبوطها هناك.

المصدر: فيستي