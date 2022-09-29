اكتشاف آثار الكويكب القاتل للديناصورات في عينات تربة القمر

اكتشف علماء الكواكب في عينات تربة القمر التي جمعها المسبار الصيني Chang'e-5 مكورات زجاجية دقيقة يتزامن عمرها تماما مع تاريخ اصطدام كويكبات كبيرة بالأرض.

ويشير البروفيسور ألكسندر نيمتشين من جامعة كيرتن الأسترالية، إلى أن الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات قبل 65.5 مليون عام من ضمنها.

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ويقول، "لقد درسنا بالتفصيل كيف ومتى تشكلت هذه المكورات الزجاجية الدقيقة، التي عثر عليها في عينات تربة القمر. واكتشفنا أن عمر العديد منها تزامن تماما مع اصطدام الكويكبات الكبيرة بالأرض، بما فيها الذي تسبب بنشوء فوهة تشيكشولوب وانقراض الديناصورات".

وهذا الاكتشاف يربط بين اصطدام الكويكبات بالأرض والقمر. وقد قسم البروفيسور وفريقه العلمي هذه الجسيمات الزجاجية إلى مجموعات وفقا لتكوينها وعمرها، واتضح من دراستها اللاحقة، أن عمر العديد من هذه الجسيمات تزامن تماما مع تكوين العديد من أكبر الفوهات الصدمية على سطح الأرض.

و يعتقد الباحثون، أن هذه المكورات الزجاجية سقطت على سطح القمر نتيجة رميها من سطح الأرض. أو أن كويكبات مماثلة اصطدمت بالأرض والقمر. و كلاهما يجعل آثارها على القمر مثيرة للاهتمام ودراستها.

المصدر: tass