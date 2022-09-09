العلماء الصينيون يكتشفون معدنا جديدا في عينات تربة القمر

أعلن دونغ باوتونغ، نائب رئيس الوكالة الوطنية الصينية للطاقة الذرية، أن العلماء اكتشفوا معدنا جديدا في عينات تربة القمر أطلقوا عليه اسم "Chang'e Stone".

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ويشير باوتونغ في المؤتمر الصحفي المكرس لنشر نتائج دراسة عينات تربة القمر، "وفقا لقرار لجنة الرابطة الدولية للمعادن (IMA) بشأن تصنيف وتسمية المعادن الجديدة، أطلق العلماء على المعدن الجديد الذي اكتشفوه في عينات تربة القمر اسم "Chang'e Stone".

ويضيف، يعتبر اكتشاف هذا المعدن الجديد، إنجازا علميا كبيرا للصين في مجال استكشاف الفضاء.

ويذكر أن الصين كانت قد أطلقت في 24 نوفمبر عام 2020 المسبار Chang'e-5 ، الذي هبط على سطح القمر في الأول من ديسمبر، وجمع عينات من التربة، وفي 17 ديسمبر هبط في المنطقة المحددة بشمال الصين، وهو يحمل 1731 غراما من تربة القمر.

المصدر: نوفوستي