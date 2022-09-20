الصين تنقل إلى القمر عربة قمرية للإمارات العربية

أبرمت الصين والإمارات العربية مذكرة تفاهم، بشأن نقل الصين للمركبة الفضائية العربية الصغيرة "راشد 2" إلى القمر مع البعثة الصينية Chang'e-7، المقرر إطلاقها عام 2026.

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وتشير SpaceNews، إلى أن البعثة الصينية Chang’e-7 تتضمن منذ البداية مركبة فضائية ووحدة هبوط وعربة كوكبية ووحدة هبوط صغيرة متحركة لدراسة الحفر المظللة على سطح القمر. ومن المقرر أن يكون الاتصال مع مركبة الهبوط من خلال قمر صناعي وسيط.

وتنوي الصين إرسال حمولة وزنها حوالي ثمانية أطنان إلى القمر بواسطة صاروخ النقل Long March 5.

ووفقا لـ SpaceNews، يعتبر إبرام هذا الاتفاق الأول من نوعه بين الصين والإمارات العربية.

المصدر: لينتا. رو