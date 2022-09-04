روسيا بصدد تصنيع قمر صناعي خامس للملاحة الفضائية من طراز "غلوناس - كا"

قامت شركة "ريشيتنيف" الروسية للأنظمة الفضائية بتصنيع قمر صناعي خامس من جيل جديد من طراز "غلوناس - كا".

صرح بذلك الجمعة 2 سبتمبر ناطق باسم الشركة وقال: "انتهت شركة "ريشيتنيف" للأنظمة الفضائية من تصنيع قمر" غلوناس - كا" الجديد للملاحة الفضائية.

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وقد أجريت أثناء تصنيعه اختبارات كهربائية متعلقة بقدرة القمر الصناعي على التصدي لللصدمات والاهتزاز وعمله في ظروف الفراغ والحرارة العالية.

ويشار إلى أن قمر "غلوناس - كا" الصناعي سيُرسل بعد انتهاء اختباراته إلى المطار الفضائي وسيصبح قمرا صناعيا خامسا من أسرة الأقمار الصناعية للجيل الجديد.

يذكر أن "غلوناس - كا" متعدد المهام له فترة الخدمة المضمونة لمدة 10 أعوام. وبمقدور تلك الأقمار الصناعية الجديدة ترحيل معلومات واردة من منظومة البحث والإنقاذ " كوسباس سرسات"، فضلا عن إرسال إشارات الملاحة الفضائية.

جدير بالذكر أن القمر الصناعي السابق "غلوناس – كا" أطلق إلى مدار الأرض في 7 يوليو الماضي بصاروخ "سويوز – 2.1 بي" من مطار "بليسيتسك"، مع العلم أن الأقمار الصناعية " غلوناس – إم" للجيل السابق تشكل غالبية مجموعة الأقمار الصناعية الروسية "غلوناس".

المصدر: نوفوستي