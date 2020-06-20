"غلوناس" تستبدل أقمارها القديمة

أعلن مصدر مطلع في مجال صناعة الفضاء الروسية أن الخبراء في البلاد قرروا استبدال بعض الأقمار القديمة في منظومة "غلوناس" الملاحية بأخرى أحدث منها.

وقال المصدر: إن أول مهمة سيتولاها الخبراء الروس هي تشغيل قمر احتياطي بدلا عن قمر Glonass-M الذي خرج عن الخدمة في منظومة "غلوناس" مؤخرا.

وأضاف "سيتم استبدال قمر Glonass-M رقم 731 بآخر مماثل يحمل الرقم 735، كانت روسيا قد وضعته في مدار الأرض كقمر احتياطي، القمر الأول أخرج من الخدمة في منظومة غلوناس مؤخرا بعد توقف بعض معداته وفشل الاتصال بينه وبين المراكز الأرضية، القمر الاحتياطي قادر على العمل وتأدية المهام المطلوبة منه".

وتبعا للمعلومات الواردة عن مركز "تسينماش" التابع لمؤسسة "روس كوسموس" فإن روسيا كانت قد أطلقت قمر Glonass-M رقم 731 إلى الفضاء عام 2010، وكان من المقرر أن يعمل في مدارات الأرض ضمن منظومة "غلوناس" لمدة 7 سنوات، لكنه استمر بالعمل لـ 3 سنوات إضافية، وأخرج عن الخدمة لإجراء صيانة لمعداته الإلكترونية.

وتعتبر "غلوناس" اليوم المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

وتشمل منظومتها 27 قمرا صناعيا (25 من نوع Glonass-M، وقمران من نوع Glonass-K)، 23 قمرا منها تعمل حاليا على تأدية مهامها بشكل كامل، وواحد مازال في مرحلة الاختبار، وآخر يخضع لأعمال صيانة، واثنان في الوضع الاحتياطي.

المصدر: تاس