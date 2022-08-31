مركبة ناسا في طريقها لتحطيم كويكب الشهر المقبل!

كُشف أن أول مركبة فضائية تابعة لناسا "للدفاع الكوكبي" - أُرسلت لحرف مسار كويكب على بعد 6.8 مليون ميل من الأرض - في طريقها لتحطيمه بسرعة 15000 ميل في الساعة الشهر المقبل.

وأطلق اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) في نوفمبر الماضي قبل رحلة مدتها عام تقريبا لتصطدم بالكويكب الصغير Dimorphos، الذي يدور حول جسم أكبر يسمى Didymos.

وأكدت ست ليال من الملاحظات بواسطة مقرابين قويين الآن أن مدار Didymos متوافق تماما مع مركبة DART التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية والتي تبلغ تكلفتها 325 مليون دولار.

وأكدت هذه الملاحظات حسابات المدار السابقة من عام 2021.

وتم تنفيذها في يوليو من قبل تلسكوب لويل ديسكفري في أريزونا وتلسكوب ماجلان في تشيلي.

وقال آندي ريفكين، رئيس فريق تحقيق DART في معمل الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند: "كانت القياسات التي أجراها الفريق في أوائل عام 2021 مهمة للتأكد من وصول DART إلى المكان المناسب والوقت المناسب لتأثيرها الحركي على Dimorphos. . ويؤكد لنا تأكيد هذه القياسات بملاحظات جديدة أننا لسنا بحاجة إلى أي تغييرات في المسار وأننا بالفعل على الطريق الصحيح".

وسيحقق Didymos وDimorphos أقرب نهج لهما من الأرض منذ سنوات في أواخر سبتمبر، ويمران على مسافة حوالي 6.7 مليون ميل (10.8 مليون كيلومتر) من الكوكب.

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وعندما يضرب المسبار الفضائي، Dimorphos، فإن الخطة هي أن يغير السرعة بنسبة جزء من المائة.

وعلى الرغم من أن صخرة الفضاء التي يبلغ عرضها 525 قدما لا تشكل خطرا على الأرض، إلا أن وكالة ناسا تريد قياس مدار الكويكب المتغير الناتج عن الاصطدام. وهذا العرض التوضيحي لـ "الدفاع الكوكبي" سيعلم البعثات المستقبلية التي يمكن أن تنقذ الأرض يوما ما من اصطدام كويكب مميت.

وقالت نانسي شابوت، المسؤولة في البعثة، من مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، هذا لن يدمر الكويكب، بل سيعطيه دفعة صغيرة.

وأضافت أن Dimorphos يكمل مدارا حول Didymos كل 11 ساعة و55 دقيقة "تماما مثل الساعة".

ويكمن هدف DART في تحطم من شأنه أن يبطئ من حركة Dimorphos ويسبب سقوطه بالقرب من الكويكب الأكبر.

وسيتم قياس التغيير في الفترة المدارية بواسطة التلسكوبات الموجودة على الأرض. والحد الأدنى للتغيير للمهمة التي تعتبر ناجحة هو 73 ثانية.

ويمكن أن تكون تقنية DART مفيدة في تغيير مسار الكويكب قبل سنوات أو عقود من سقوطه على الأرض مع احتمال وقوع كارثة.

وقالت ناسا إن دفعة صغيرة "ستضيف تغييرا كبيرا في موقعه المستقبلي، ومن ثم لن يكون الكويكب والأرض في مسار تصادمي".

ويبحث العلماء باستمرار عن الكويكبات ويرسمون مساراتها لتحديد ما إذا كان بإمكانها الوصول إلى الكوكب.

وتستهدف ناسا التأثير ليكون أقرب ما يكون إلى الأمام قدر الإمكان "لإحداث أكبر انحراف"، لكن DART لن "تدمر" الكويكب.

المصدر: ديلي ميل