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ناسا: لا توجد عقبات تمنع إطلاق بعثة القمر في 2 سبتمبر

الفضاء

ناسا: لا توجد عقبات تمنع إطلاق بعثة القمر في 2 سبتمبر
NASA
صورة تعبيرية
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أعلن مايكل سارافين، رئيس برنامج الرحلات إلى القمر "أرتميس" أنه لا توجد عقبات تمنع إطلاق بعثة القمر يوم 2 سبتمبر المقبل.

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ويقول سارافين في مؤتمر صحفي، "يوم الجمعة بالتأكيد ستتم عملية الإطلاق. أي بعد 96 ساعة".

ويذكر أنه في وقت سابق من نفس اليوم ألغيت عملية إطلاق بعثة Artemis I بسبب مشكلات فنية- تسرب الهيدروجين من أحد محركات صاروخ النقل. وقد حل المهندسون هذه المشكلة، ولا توجد مشكلة في تشغيل المحرك نفسه.

ومن جانبه، أعلن بيل نيلسون مدير ناسا، أنه لا يعتبر تأجيل عملية الإطلاق أمرا خطيرا يهدد البرنامج القمري.
ووفقا لبرنامج Artemis I ستدور المركبة في مدار حول القمر ومن ثم تعود إلى الأرض، حيث تستمر مهمتها 42 يوما.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"

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