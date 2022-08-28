أربع "لحظات تقشعر لها الأبدان" يجب مراقبتها خلال إطلاق Artemis

تطلق ناسا يوم الاثنين (29 أغسطس) أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق في رحلة تستغرق حوالي 40 يوما حول القمر والعودة.

وتعد هذه المهمة المسماة Artemis 1 هي الأولى من ثلاث بعثات Artemis المخطط لها والتي ستبلغ ذروتها في عام 2025 مع قيام رواد الفضاء بوضع قدمهم على سطح القمر لأول مرة منذ 50 عاما، وستشمل أول امرأة وشخص ملون يقوم بذلك على الإطلاق.

وتعتزم ناسا بناء قاعدة قمرية دائمة في القطب الجنوبي للقمر، ليس فقط كمقر إقامة لرواد الفضاء المتجهين إلى القمر، ولكن أيضا كمنصة انطلاق لبعثات مأهولة إلى المريخ واستكشاف الفضاء السحيق.

وقال مسؤول الاتصال لمكتب تطوير الهندسة المعمارية من القمر إلى المريخ التابع لوكالة ناسا بات تروتمان : "إن كل رحلة تستغرق ألف سنة ضوئية تبدأ بخطوة واحدة - وسيكون إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي (SLS) (المعروف أيضا باسم Mega Moon Rocket يوم الاثنين بدون طاقم بالكامل، مع ركوب ثلاثة تماثيل فقط، على متن Orion Crew Capsule فوق رأس الصاروخ".

وأضاف تروتمان: "هذه أول رحلة لنظام فضائي كبير، إنه نظام معقد ومتكامل للغاية مع الكثير من الطاقة وعادة ما تريد اختباره في المرة الأولى دون وجود أشخاص قريبين جدا".

ووفقا لتروتمان ستختبر مهمة Artemis I بشكل أساسي شيئين: أداء صاروخ SLS وOrion Crew Capsule، وسلامة رواد الفضاء في الداخل.

وتم إطلاق أسماء على الدمى وهي القائد مونيكين كامبوس (الذي سمي على اسم عالم ناسا السابق أرتورو كامبوس، وهو شخصية رئيسية في مهمة أبولو 13 عام 1970) سيختبر بدلة ناسا الفضائية الجديدة، بدلة طيران Orion Crew Survival System وخلفه ستجلس هيلجا وزوهار - وهما "شبحان" أو تماثيل بلا أطراف مصنوعة من "مواد تحاكي عظام الإنسان والأنسجة الرخوة وأعضاء أنثى بالغة"، وفقا لوكالة ناسا.

وسيرتدي كامبوس وزوهار سترات خاصة لحمايتهما من الإشعاع الشمسي المكثف الذي يحجبه الغلاف الجوي عادة، وستكون الدمية الثالثة بدون سترة لتكون بمثابة عنصر تحكم تجريبي.

وستجلس الدمى على كراسي مزودة بأجهزة استشعار لقياس التسارع والاهتزازات أثناء إطلاق المركبة الفضائية والعودة إلى الأرض. من خلال دراسة الدمى وبيانات أجهزة الاستشعار الخاصة بهم بعد انتهاء المهمة، يجب أن تحصل ناسا على صورة واضحة للإجهاد البدني المحتمل والتعرض للإشعاع الذي يمكن أن يتوقع رواد الفضاء من البشر تحمله خلال المراحل المستقبلية من برنامج أرتميس.

ويعد نظام الإطلاق الفضائي (SLS) أقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، وقال تروتمان إن تقييم متانة ووظائف المركبة الفضائية نفسها هو الهدف الحاسم الآخر لأرتميس الأول، وستحدث أفضل الاختبارات لقدرات المركبة الفضائية SLS وOrion خلال أربعة "أحداث رئيسية عالية الطاقة".

أول هذه الأحداث هو إطلاق SLS، عندما اشتعلت أخيرا محركات RS-25 الأربعة الضخمة للصاروخ البالغ ارتفاعه 322 قدما (98 مترا)، مما أدى إلى إطلاق الصاروخ من منصة الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، إذا نجح الإقلاع كما هو مخطط له، فإن الحدث الثاني عالي الطاقة يحدث بعد حوالي دقيقتين، عندما ينفصل اثنان من معززات الصواريخ الصلبة في SLS عن مرحلة الصاروخ الرئيسية وينزلان بالمظلة إلى المحيط.

وقال تروتمان: "هذا دائما ما يولد التوتر لأن لديك هذه الأجسام الكبيرة المتحركة وعليها أن تخرج ومنفصلة وواضحة، في حين أن العديد من عمليات إطلاق وكالة ناسا قد أكملت هذا الإجراء بنجاح، إلا أنه لا يزال يتعين القيام بمناورة صعبة".

الحدث الكبير الثالث هو الحقن عبر القمر وهو مناورة حاسمة تستغرق حوالي 20 دقيقة، حيث تطلق المركبة الفضائية الخالية من التعزيز حاليا محركا أصغر من RL10 لدفعها تماما خارج مدار الأرض والانطلاق في مسار للقمر بعد خمسة أيام، وستكون المركبة الفضائية أوريون على عتبة القمر، وتدور في حدود 62 ميلا (100 كيلومتر) من سطح القمر.

وبعد عدة أسابيع من الدوران حول القمر والتقاط الصور وإجراء الاختبارات على معدات المركبات الفضائية المختلفة، ستعود كبسولة أوريون إلى الأرض، ويؤدي هذا إلى إطلاق الحدث النهائي عالي الطاقة: سقوط النيران عبر الغلاف الجوي للأرض، حيث ستتحمل المركبة الفضائية درجات حرارة تبلغ حوالي 5000 درجة فهرنهايت.

أخيرا ستنشر الكبسولة مظلات وتنطلق في المحيط الهادئ قبالة باجا كاليفورنيا، المكسيك.

قال تروتمان: "هذه هي المهمة الأولى في المستقبل، كان لدينا أبولو وكان لدينا محطة الفضاء الدولية الفصل التالي من الكتاب هو أرتميس وهذه هي الصفحة الأولى."

تبدأ نافذة إطلاق Artemis I لمدة ساعتين يوم الاثنين، 29 أغسطس ، الساعة 8:33 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1233 بتوقيت غرينتش).

المصدر: لايف ساينس