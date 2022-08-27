فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر

أعلنت "ناسا"عن تكليف الفلسطينية الأمريكية نجود الفاهوم رئيسة مكتب تخطيط مهام الاستكشاف بالوكالة بمهمة إدارة مشروع "ارتيموس 1" الهادف إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

ونشرت العالمة الفلسطينية الفاهوم، منشورا على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام" تتحدث فيه عن مهمتها الجديدة كعالمة فضاء فلسطينية، قائلة: "كفلسطينية أمريكية أفتخر أن أقود هذه المهمة".

‘Artemis will put the first woman and person of color on the moon’ — NASA chief Nujoud Fahoum Merancy explains how the upcoming manned moon missions will ‘actually get to represent humanity’ pic.twitter.com/nN2JNfhYQE — NowThis (@nowthisnews) August 26, 2022

وتعود أصول الفاهوم إلى مدينة الناصرة، وولدت في الولايات المتحدة، وقامت عدة مرات بزيارة الأراضي الفلسطينية.

وعملت العالمة الفلسطينية قبل موقعها الراهن، كمهندسة للمركبات الفضائية في وكالة "ناسا" في ولاية هيوستن تكساس.

وتفتخر العالمة نجود بأصولها الفلسطينية، حيث سبق أن ارتدت الزي الفلسطيني داخل مقر وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا" للمرة الأولى في تاريخها الدولي.

المصدر: معا