 
مباشر

فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر

الفضاء

فلسطينية تقود مشروع هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر
تويتر /https://twitter.com/nujoud/ Nujoud Fahoum Merancy
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/torf

أعلنت "ناسا"عن تكليف الفلسطينية الأمريكية نجود الفاهوم رئيسة مكتب تخطيط مهام الاستكشاف بالوكالة بمهمة إدارة مشروع "ارتيموس 1" الهادف إلى هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر.

ونشرت العالمة الفلسطينية الفاهوم، منشورا على صفحتها الخاصة عبر "إنستغرام" تتحدث فيه عن مهمتها الجديدة كعالمة فضاء فلسطينية، قائلة: "كفلسطينية أمريكية أفتخر أن أقود هذه المهمة".

وتعود أصول الفاهوم إلى مدينة الناصرة، وولدت في الولايات المتحدة، وقامت عدة مرات بزيارة الأراضي الفلسطينية.

وعملت العالمة الفلسطينية قبل موقعها الراهن، كمهندسة للمركبات الفضائية في وكالة "ناسا" في ولاية هيوستن تكساس.

وتفتخر العالمة نجود بأصولها الفلسطينية، حيث سبق أن ارتدت الزي الفلسطيني داخل مقر وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية "ناسا" للمرة الأولى في تاريخها الدولي.

المصدر: معا

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا