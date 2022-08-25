روسيا تنتهي من اختبار "ملك محركات صواريخ الفضاء"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن انتهاء اختبارات تشغيل محرك RD-171MV، أقوى محرك لصواريخ الفضاء يعمل بالوقود السائل.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "أكملت Energomash التابعة لروسكوسموس اختبارات تشغيل محرك RD-171MV الجديد المصمم ليعمل مع صواريخ Soyuz-5 الفضائية الواعدة".

وأضاف البيان " يعتبر محرك RD-171MV اليوم أقوى محرك في العالم مخصص لصواريخ الفضاء يعمل بالوقود السائل، وقد خضع لتسع تجارب عمل على المنصات الأرضية، وتمكن من العمل لمدة 1461 ثانية دون إزالته من المنصة، وأثبتت الخصائص الفنية المنصوص عليها من قبل المصممين".

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وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن وزن هذا المحرك يبلغ 10300 كلغ، أما ارتفاعه فيبلغ 4150 ملم، وله القدرة على توليد عزم يساوي 246 ألف حصان، وقوة دفعه تساوي 800 طن.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن مكتب تصميم الأتمتة الكيميائية التابع لها أجرى أيضا تجارب على محرك RD-0124MS المخصص للعمل مع بضعة صواريخ Soyuz-5، وتم اختبار هذا المحرك لأول مرة مع 4 غرف احتراق داخلي.

المصدر: فيستي