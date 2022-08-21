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رائدا الفضاء الروسيان سيخرجان إلى الفضاء المكشوف في 2 سبتمبر المقبل

الفضاء

رائدا الفضاء الروسيان سيخرجان إلى الفضاء المكشوف في 2 سبتمبر المقبل
wnovosti.ru
صورة أرشيفية
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سيخرج رائدا الفضاء الروسيان، أوليغ أرتيوميف ودينيس ماتفييف من المحطة الدولية إلى الفضاء المكشوف في 2 سبتمبر المقبل.

صرح بذلك الخميس 18 أغسطس ناطق باسم المركز الروسي لقيادة الرحلات الفضائية المأهولة أثناء محادثات أجراها المركز مع أفراد طاقم المحطة الفضائية الدولية. وأكد الناطق أن الرائديْن الروسيين سيخرجان إلى الفضاء المكشوف في 2 سبتمبر.

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يذكر أن رائدي الفضاء الروسيْين، أوليغ أرتيوميف ودينيس ماتفييف قطعا الأربعاء 17 أغسطس الجاري عملهما خارج المحطة الفضائية قبل الموعد المحدد لهما، وذلك بسبب مشاكل متعلقة بتزويد البزة الفضائية بالكهرباء واجهها رائد الفضاء، أوليغ أرتيميف.

 وقالت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية إن الرائديْن الروسييْن سيُكملان المهام التقنية التي لم ينفذاها في عملية الخروج الماضية، وبينها تركيب كاميرات إضافية تابعة لليد الآلية أوروبية الصنع ERA  وتوصيل لوحة تحكم خارجية وتخفيف وزن اليد الآلية عن طريق فك التجهيزات غير اللازمة.

المصدر: تاس

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