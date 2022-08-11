فيديو لناسا يتجول في الفضاء ليكشف عن صورة جيمس ويب لمجرة وثقبها الأسود!

يسافر فيديو جديد مذهل إلى 500 مليون سنة ضوئية في غضون ثوان فقط، ويكشف عن مجرة ​​Cartwheel المذهلة كما تم التقاطها بواسطة تلسكوب جيمس ويب.

وأنتجت نظرة الأشعة تحت الحمراء القوية للمرصد الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار (7.4 مليار جنيه إسترليني) مشهدا نادرا لـCartwheel ومجرتين صغيرتين مصاحبتين على خلفية العديد من المجرات الأخرى.

ويقول العلماء إن العرض التفصيلي سيوفر تفاصيل جديدة حول تكوين النجوم والثقب الأسود المركزي للمجرة.

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وقامت تلسكوبات أخرى، بما في ذلك تلسكوب هابل الفضائي، بفحص Cartwheel، الموجودة في كوكبة النحات.

لكن المجرة الدرامية كانت محاطة بالغموض، ربما حرفيا، بالنظر إلى كمية الغبار التي تحجب الرؤية.

وتوفر صورة جيمس ويب والفيديو المرتبط بناسا أيضا عرضا جديدا لكيفية تغير مجرة ​​Cartwheel على مدار مليارات السنين.

وتوفر اللقطة منظورا لما حدث للمجرة في الماضي وما ستفعله في المستقبل.

وتحتوي مجرة ​​Cartwheel على حلقتين - حلقة داخلية مشرقة وحلقة ملونة تحيط بها. وتتمدد هذه الحلقات إلى الخارج من مركز الاصطدام، مثل تموجات في بركة بعد رمي حجر فيها.

وبسبب هذه السمات المميزة، يسميها علماء الفلك "المجرة الحلقية"، وهي بنية أقل شيوعا من المجرات الحلزونية مثل مجرتنا درب التبانة.

ويحتوي اللب اللامع على كمية هائلة من الغبار الساخن مع كون المناطق الأكثر سطوعا هي موطن مجموعات النجوم الشابة العملاقة.

ومن ناحية أخرى، فإن الحلقة الخارجية، التي امتدت لنحو 440 مليون سنة، يهيمن عليها تشكل النجوم والمستعرات الأعظمية. وعندما تتوسع هذه الحلقة، فإنها تدخل الغاز المحيط وتؤدي إلى تشكل النجوم.

ومع ذلك، فإن تعلم تفاصيل أدق عن الغبار الذي يسكن المجرة يتطلب أداة ويب متوسطة الأشعة تحت الحمراء (MIRI).

المصدر: ديلي ميل