روسيا وكازاخستان تبنيان مجمعا جديدا لإطلاق الصواريخ في "بايكونور"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن روسيا وكازاخستان ماضيتان في العمل على مشروع استحداث مجمع جديد لإطلاق الصواريخ في قاعدة "بايكونور" الفضائية.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "بعد الإطلاق الناجح لصاروخ Soyuz-2.1b من قاعدة بايكونور، والذي حمل 17 قمرا صناعيا إلى الفضاء، ناقش مدير مؤسسة روس كوسموس، يوري بوريسوف مع وزير التطوير الرقمي والابتكار وصناعة الطيران في كازاخستان، باغدات موسين مشروع استحداث مجمع Baiterek الجديد لإطلاق صواريخ الفضاء من القاعدة".

وأضاف البيان "أكد الطرفان اهتمامهما بإنشاء المجمع الجديد الذي سيوفر وظائف عديدة لسكان مدينة بايكونور ويخلق آفاقا جديدة لاستخدام القاعدة الفضائية الموجودة فيها.. العمل على استحداث المجمع الجديد يسير وفق الخطط الموضوعة سابقا، وتتم مناقشة تطوير آفاق التعاون الثنائي في مجال الفضاء بين روسيا وكازاخستان".

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وفي وقت سابق ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران الكازاخستانية أن ممثلين عن روسيا وكازاخستان وخلال أحد الاجتماعات أشاروا إلى الحاجة لدراسة مشروع المجمع الجديد في قاعدة "بايكونور"، و تأجيل بدء التشغيل التجريبي الأول للمشروع إلى عام 2024.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تعتمد قاعدة "بايكونور" في كازاخستان في العديد من عمليات إطلاق الصواريخ والمركبات إلى الفضاء، وبالأخص في عمليات إطلاق المركبات إلى المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: تاس