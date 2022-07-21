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رواد المحطة الفضائية يخرجون في مهمة إلى الفضاء المفتوح اليوم

الفضاء

رواد المحطة الفضائية يخرجون في مهمة إلى الفضاء المفتوح اليوم
Sputnik Roscosmos
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أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن اثنين من رواد المحطة الفضائية الدولية سيخرجان في مهمة إلى الفضاء المفتوح اليوم الخميس.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "يوم الخميس 21 يوليو الجاري، وفي تمام الساعة 17:00 بتوقيت موسكو، سيخرج رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف، ورائدة الفضاء الأوروبية، سامانثا كريستوفوريتي، من المحطة الفضائية الدولية لإنجاز مهمة في الفضاء المفتوح".

وأضاف البيان "خلال المهمة التي ستستمر لـ 6 ساعات و30 دقيقة تقريبا سيقوم الرائدان بإعداد ذراع ERA الآلية لتعمل مع القسم الروسي من المحطة، كما سيطلقان 10 أقمار صناعية نانوية إلى الفضاء في إطار تجربة Radioskaf العلمية".

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وأشار البيان إلى "أن هذه المهمة ستكون السادسة من نوعها بالنسبة لأرتيوموف، وأول مهمة في الفضاء المفتوح بالنسبة للرائدة الأوروبية، وخلالها سيرتدي الرائد الروسي بزة Orlan-MKS-5 بخطوط حمراء، بينما سترتدي كريستوفوريتي بزة Orlan-MKS-4 بخطوط زرقاء".

وكان أرتيوموف قد أشار في وقت سابق "إلى أن الخطة تقتضي إطلاق 10 أقمار صناعية نانوية خلال هذه المهمة، 6 منها من فئة YuZGU-55، و4 أقمار من فئة 12 وتسيولكوفسكي- ريازان".

المصدر: تاس

 

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