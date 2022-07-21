روسيا تستعد لاختبار صاروخ معدّل جديد من نوع "أنغارا"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها تستعد لاختبار صاروخ فضائي خفيف جديد من فئة "أنغارا".

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة "نعمل على نقل صاروخ فضائي آخر إلى قاعدة بليستسك الفضائية الروسية، عملية الإطلاق المنتظرة هدفها اختبار الفئة الخفيفة من صواريخ أنغارا المعدّلة الجديدة".

وأضاف البيان "أجرى المختصون التابعون لمركز خرونيتشيف الروسي جميع الاختبارات المطلوبة على أنظمة واجزاء الصاروخ المذكور، وأكدوا أن صاروخ Angara-1.2 جاهز ليتم إخضاعه لاختبارات الطيران من قاعدة بليسيتسك الروسية".

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وتمتلك روسيا اليوم عدة أنواع من صواريخ "انغارا" الفضائية المعدّلة، منها صواريخ Angara-1.2 الخفيفة، وصواريخ Angara-A3 المتوسطة الثقل، وصواريخ Angara-A5 الثقيلة، وصواريخ Angara-A5B الفائقة الثقل.

وكانت قد أطلقت عام 2014 إلى مدارات الأرض صاروخا من نوع Angara-A5 من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية، وحمل الصاروخ حينها نموذجا لقمر صناعي وصل وزنه إلى 2.04 طن، وعام 2020 أطلقت صاروخا آخر من هذا النوع من القاعدة نفسها أيضا، وعام 2014 أجرت عملية إطلاق لصاروخ خفيف شبه مداري من هذا النوع، وفي أبريل الفائت أطلقت صاروخ Angara خفيف إلى مدارات الأرض أيضا.

المصدر: فيستي