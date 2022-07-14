"تزامنا مع القمر العملاق".. مذنب ضخم "ضعف حجم جبل إيفرست" يحقق أقرب نقطة له من الأرض!

يقترب مذنب بحجم ضعف حجم جبل إيفرست من أقرب نقطة له إلى الأرض في تمام الساعة 04:09 بتوقيت غرينتش يوم 14 يوليو، وفقا لبيانات من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

ويصل المذنب إلى بعد 1.8 وحدة فلكية من مركز كوكبنا، أي ما يعادل حوالي 269000000 كم.

وتوقع علماء الفلك أن يكون التحليق خافتا جدا بحيث لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، لكن مشاهدته ممكنة باستخدام تلسكوب صغير أو منظار.

كما يشهد الحدث ظهور أكبر قمر عملاق لهذا العام حتى الآن.

ومن المتوقع أن يظهر القمر أكثر سطوعا بنسبة 30% وأكبر بنسبة 14% من المعتاد.

ويسافر K2 بالفعل منذ حوالي ثلاثة ملايين سنة من مسقط رأسه Oort Cloud - وهو عبارة عن غلاف من الأجسام الجليدية يمتد لمدة عام ضوئي تقريبا على الأطراف الخارجية للنظام الشمسي، حيث تبلغ درجات الحرارة حوالي -450 درجة فهرنهايت (-268 درجة مئوية).

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واكتشف علماء الفلك المذنب لأول مرة في عام 2017 عندما كان على بعد 2.4 مليار كيلومتر من الشمس وبين مداري زحل وأورانوس، باستخدام تلسكوب المسح البانورامي ونظام الاستجابة السريعة (PanSTARRS) في مرصد هاليكالا، هاواي.

وفي ذلك الوقت، كان أبعد مذنب وارد نشيطا على الإطلاق، قبل أن يأخذ العنوان المذنب برناردينيلي-برنشتاين، الملقب بـ "BB".

وحدّد BB كمذنب في يونيو 2021 من الصور التي تم التقاطها في الأصل في عام 2014، عندما كان على بعد أكثر من 2.7 مليار ميل (4.4 مليار كيلومتر) من الشمس.

ولا يزال حجم نواة K2 قيد المناقشة، وقدر في البداية أنه يتراوح بين 9 و50 ميلا (14 و80 كم) بواسطة تلسكوب كندا - فرنسا - هاواي.

وتتكون المذنبات من الصخور والجليد، وتصبح نشطة عندما تدفئها الشمس لتنتج مجالا من الغازات، يُعرف باسم "الغيبوبة".

وكان K2 نشطا بالفعل عندما لوحظ لأول مرة، وكان لديه "غيبوبة" يبلغ قطرها حوالي 81000 ميل (130000 كم)، وفقا لـ EarthSky.

واكتشفت بعض الملاحظات المبكرة أنه يحتوي أيضا على ذيل كبير بشكل لا يصدق، يبلغ طوله حوالي 500000 ميل (800000 كم).

المصدر: ديلي ميل