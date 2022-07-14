لماذا يكتسي القمر العملاق باللون الأحمر؟

أعلن كيريل ماسلينيكوف من مرصد بولكوفو والشبكة العلمية والتعليمية للمرصد الأوروبي الجنوبي، أن لون القمر العملاق يرتبط بالظروف الجوية.

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ويشير ماسلينيكوف في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن القمر يتحرك في مدار بيضاوي، لذلك يكون في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض من المعتاد. ولا يمكن للعلماء أو الناس العاديين رؤية أي ظواهر غير اعتيادية على القمر العملاق.

ويضيف، لا أهمية للمكان الذي ننظر منه إلى القمر، لأنه يرى من جميع مناطق نصف الكرة الأرضية.

ويقول، "لون القمر يعتمد على الظروف الجوية المحلية (تلوث الهواء الجوي، أو وجود الضباب) فقط ولا شيء آخر. فمثلا عندما يكون القمر بالقرب من خط الأفق يتلون باللون الأحمر، لأن له طول موجي أطول، لذلك يلتف حول دقائق الغبار في الغلاف الجوي ويصل إلى أعيننا. والألوان ذات الموجات الأقصر تمتصها الدقائق العالقة في الهواء الجوي. وعموما يمكن رؤية اللون الأحمر بوضوح أكثر من المسافات الأبعد".

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"