فريق "جيمس ويب" يطرح صورة للمشتري "لا يمكن غضّ النظر عنها"!

يبدو أننا ذهلنا بسبب لمحة خفية عن مجرة ​​كشف عنها في أول صور كاملة الألوان لتلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST).

ولكن إذا كنت تعتقد أن ذلك كان غريبا وصادما، فانتظر هذا: اتضح أن JWST أسقط أيضا بعض الصور الخفية لكوكب المشتري!.

وأصدرت هذه الصور، التي تم التقاطها أثناء اختبار JWST، في تقرير تكليف JWST.

(NASA, ESA, CSA, and STScI)

وتُظهر الصور كوكب المشتري وحلقاته بالإضافة إلى ثلاثة من أقماره: يوروبا، وثيبي، وميتيس.

إقرأ المزيد

والتقطت الصور بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة (NIRCam) التابعة لـ JWST، وتستخدم مرشحين مختلفين يبرزان أطوال موجية منفصلة للضوء.

وكان جزء من الاختبار هو التأكد من أن JWST يمكنه تتبع الأجسام سريعة الحركة عبر النظام الشمسي.

لهذا الغرض، صور JWST تسعة أهداف، وكان كوكب المشتري أبطأ حركة - ولكن، كما ترون، كان من أكثرها إثارة.

وأظهر الاختبار أيضا أنه من الممكن استخدام JWST لتصوير تفاصيل مثل الأقمار والحلقات حول كوكب ساطع مثل المشتري.

ويوضح التقرير: "كان من المتوقع أن تكون مراقبة كوكب لامع وأقماره وحلقاته أمرا صعبا، بسبب الضوء المتناثر الذي قد يؤثر على الأداة العلمية المستخدمة، ولكن يجب أيضا أن يتتبع مستشعر التوجيه الدقيق النجوم الإرشادية بالقرب من الكوكب المشرق. وأكدت هذه الملاحظات التوقع بأن عملية اكتساب النجوم الإرشادية تعمل بنجاح طالما أن المشتري على بعد 140 على الأقل" بعيدا عن FGS، بما يتفق مع نمذجة ما قبل الرحلة".

وهذه كلها أخبار جيدة لأنها تعني أن JWST سيكون مفيدا في تتبع أشياء مثل الأجسام والمذنبات القريبة من الأرض.

المصدر: ساينس ألرت