ما الذي نتوقع رؤيته؟ .. بقية صور تلسكوب جيمس ويب الأولى على وشك الإطلاق!

شاهدنا بالفعل الصورة الأولى الصادرة عن تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST). وإذا كنت تعتقد أن منظر آلاف المجرات كان مثيرا للإعجاب، احبس أنفاسك، لأننا على وشك الحصول على المزيد.

وفي بث مباشر من وكالة ناسا في الساعة 10.30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بالتوقيت العالمي) في 12 يوليو، سيكشف العلماء النقاب عن بقية صور JWST الأولى كاملة الألوان واحدة تلو الأخرى.

وتغطي الصورة الأولى المثيرة للدهشة، رقعة من السماء بحجم حبة الرمل التي يحملها شخص يقف على الأرض - وتكشف عن آلاف المجرات.

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وتُعرف هذه المنطقة من الفضاء باسم SMACS 0723 - وهي حقل عميق في الكون البعيد.

وقام هابل سابقا بتصوير المنطقة، ولكن كما ترون في المقارنة، فإن التفاصيل التي قدمها JWST تعد تحسّنا مثيرا.

ويمكن لـ JWST النظر إلى مائة مليون عام فقط بعد الانفجار العظيم. وكل هذا بفضل المرآة الأساسية الضخمة والقدرة على رؤية ضوء الأشعة تحت الحمراء القديم الممتد من الفضاء البعيد.

ونظرا لتوسع الكون، ينتقل الضوء من تلك النجوم الأولى من الأشعة فوق البنفسجية والأطوال الموجية المرئية إلى أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء الأطول - والتي يمكن لـ JWST اكتشافها بتفاصيل لم يسبق لها مثيل.

وأطلق JWST في ديسمبر من العام الماضي وهو الآن يدور حول الشمس على بعد مليون ميل (1.5 مليون كيلومتر) من الأرض.

ماذا يمكن أن نتوقع رؤيته أيضا؟

سمحت لنا ناسا بمعرفة قائمة بأهداف JWST الأولى.

- سديم كارينا

(NASA, ESA, Mario Livio (STScI), Hubble 20th Anniversary Team (STScI))

يقع سديم كارينا على بعد حوالي 7600 سنة ضوئية في كوكبة كارينا الجنوبية، وهو أحد أكبر السدم وأكثرها سطوعا في سمائنا.

- WASP-96b

أحد الأهداف التي تم تكليف JWST بها هو التحديق في أجواء الكواكب خارج النظام الشمسي، أو الكواكب الخارجية. ويعد WASP-96b أحد هذه الاستطلاعات.

- السديم الدائري الجنوبي

(The Hubble Heritage Team (STScI/AURA/NASA))

يقع السديم الدائري الجنوبي، AKA NGC 3132، على بعد حوالي 2000 سنة ضوئية، هو نقطة متوهجة رائعة في كوكبة فيلا الجنوبية. وعلى الرغم من أنها تشترك في التصنيف مع سديم كارينا، إلا أنها تشبه إلى حد كبير الأضداد الفلكية: إنها البقايا المذهلة والجميلة لنجم ثنائي في طور الموت.

- Stephan's Quintet

(NASA, ESA, and the Hubble SM4 ERO Team)

تأتي Stephan's Quintet عبارة عن مجموعة من المجرات تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية، في تكوين ضيق جدا بحيث لا يبدو حقيقيا. وفي الواقع، تتفاعل أربع مجرات فقط من أصل خمس؛ الخامسة أقرب إلينا، فقط حوالي 40 مليون سنة ضوئية.

- SMACS 0723

أطل JWST في بقعة من السماء تسمى SMACS 0723، في كوكبة فولان الجنوبية. وهي هدف جيد بشكل خاص لهذا النوع من المراقبة، لأن هناك مجموعات ضخمة من المجرات في المقدمة. وهذه بمثابة عدسة مكبرة كونية عملاقة. وبسبب الكتلة الهائلة، تسبب جاذبيتها انحناء واضحا للزمكان من حولها، مع تأثير تكبير الضوء من الأجسام البعيدة.

المصدر: ساينس ألرت