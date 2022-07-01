الولايات المتحدة تؤجل إطلاق قمرين عسكريين إلى الفضاء

أعلنت شركة United Launch Alliance الأمريكية أنها قررت تأجيل إطلاق صاروخ Atlas V الذي سيحمل قمرين صناعيين عسكريين إلى مدارات الأرض.

وقال بيان صادر عن الشركة "قررنا تأجيل عملية إطلاق صاروخ Atlas V الذي سيحمل قمريين عسكريين أمريكيين إلى مدارات الأرض".

وأضاف البيان "كان من المفترض أن يطلق الصاروخ من قاعدة كيب كانيافيرال الفضائية في فلوريدا مساء الخميس 30 يونيو بتمام الساعة 18:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (صباح الجمعة 1 يوليو الساعة 01:00 بتوقيت موسكو)، ولكن بعد الانتظار لساعة ونصف الساعة بسبب العاصفة الرعدية التي ضربت منطقة الإطلاق قرر الخبراء تأجيل العملية، ومن المحتمل أن تتم محاولة إعادة الإطلاق بعد يوم من الموعد الذي كان محددا سابقا".

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وسيحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمرWide-field of View (WFOV) المجهز بمستشعرات تعمل بالأشعة ما تحت الحمراء والذي سيؤمن للجيش الأمريكي صورا عالية الدقة للأرض، كما سيحمل قمر USSF-12 Ring الذي لم يتم الكشف عن تفاصيل عمله بشكل واضح.

وكان موقع United Launch Alliance قد أشار إلى أن USSF-12 Ring سيسخر لاختبار تقنيات ستستخدم في المستقبل، وأنه وقمر (WFOV) سيعملان على ارتفاع 36 ألف كلم تقريبا عن سطح الأرض.

المصدر: تاس