مركبة Tianwen-1 تلتقط صورا مذهلة للمريخ!

التقطت المركبة الفضائية التي دارت حول المريخ أكثر من 1300 مرة سلسلة صور مذهلة تغطي الكوكب بأكمله.

وأعادت المركبة المدارية الصينية Tianwen-1 صورا عالية الدقة للقطب الجنوبي للمريخ، حيث يتم إغلاق جميع موارد المياه على الكوكب تقريبا.

وتُظهر صور أخرى الوادي الذي يبلغ طوله 2485 ميلا (4000 كيلومتر) ووادي فاليس مارينريس، وفوهات تأثير أرابيا تيرا، وهي منطقة مرتفعة في شمال المريخ.

Mission accomplished! CNSA announces Tianwen-1 orbiter has obtained global medium-resolution images of Mars, after 1344 orbits in 706 days, as of June 29. The probe has completed all planned missions and will continue remote sensing work and perform some technology tests.... pic.twitter.com/ml2M8smEFr — China N' Asia Spaceflight🙏 (@CNSpaceflight) June 29, 2022

ووصلت المركبة المدارية Tianwen-1 بنجاح إلى الكوكب الأحمر في فبراير 2021 في مهمة الصين الافتتاحية هناك.

والتقطت صورة للسطح أيضا بواسطة المركبة الجوالة Zhurong، والتي هبطت على سطح الكوكب كجزء من مهمة Tianwen-1 في 22 مايو 2021.

وفي عام 2018، اكتشف مسبار مداري تديره وكالة الفضاء الأوروبية المياه تحت الجليد في القطب الجنوبي للكوكب.

ويعد تحديد موقع المياه الجوفية أمرا أساسيا لتحديد إمكانات الكوكب للحياة، فضلا عن توفير مورد دائم لأي استكشاف بشري هناك.

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وأرسلت Tianwen-1 أيضا صورا عالية الدقة لحافة حفرة Maunder التي يبلغ طولها 57 ميلا (91 كيلومترا) في المرتفعات الجنوبية للمريخ.

وقطع المسبار ما مجموعه 295 مليون ميل (475 مليون كيلومتر) ونفذ عدة مناورات على المسار قبل دخول مدار المريخ في 10 فبراير 2021.

وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الاستعدادات، أطلق المسبار مركبة الهبوط التي حطت على سطح المريخ في 14 مايو 2021 (15 مايو بتوقيت الصين).

ومنذ ذلك الحين، تحاصر المركبة المدارية وكاميراتها القابلة للنشر الكوكب في الفضاء، وأكملت أكثر من 1300 مدارا.

وهبط المسبار الروبوتي Zhurong من مركبة الهبوط على سطح الكوكب في 22 مايو، بعد حوالي أسبوع من هبوط المسبار.

المصدر: ديلي ميل