"روس كوسموس" تقترح على شركة روسية خاصة تسليم مطار فضائي عائم للدولة

اقترحت مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية على شركة "S7" الخاصة بالطيران المدني تسليم المطار الفضائي العائم "المنصة البحرية" كي تستطيع المؤسسة الحكومية ترميمها.

أعلن ذلك مدير عام المؤسسة، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به لقناة "روسيا – 24" التلفزيونية الروسية حيث تحدث عن مستقبل المطار الفضائي العائم.

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وحسب روغوزين فإن شركة "S7" الخاصة لم تكن لها أية خطط لتطوير المطار وقال:" إنهم ("S7") كانوا في انتظار ما سيطرأ على الأوضاع من تغيرات، لكن لم يحدث أي شيء، لذلك بدأوا في تسريح العاملين في المطار، والقصة في حقيقة الأمر مؤسفة".

يذكر أن المطار الفضائي "المنصة البحرية" تتكون من منصة "أوديسيوس" العائمة وسفينة القيادة.

وكان المشروع عاملا لغاية عام 2014 حيت استقرت المنصة بالقرب من الشاطئ الأمريكي. وقامت المنصة بإطلاق 32 صاروخا من طراز "زينيت" صنعتها أوكرانيا، ثم تم تعليق المشروع.

واشترت المطار الفضائي شركة S7" الروسية الخاصة في سبتمبر عام 2016 ونقلت المطار العائم في الربيع عام 2020 من الشاطئ الأمريكي إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي ليرسو في حوض معمل "سلافيانسك" لإصلاح السفن.

يذكر أن مدير عام "روس كوسموس"، دميتري روغوزين كان قد أعلن في سبتمبر الماضي أن مصير المطار الفضائي العائم يجب أن يقرر في المستقبل القريب.

المصدر: تاس