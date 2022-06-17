رائد روسي يعزف على غيتار كهربائي لأول مرة على متن المحطة الفضائية الدولية

عزف رائد الفضاء الروسي سيرغي كورساكوف على غيتار كهربائي لأول مرة على متن المحطة الفضائية الدولية.

أفاد بذلك يوم 16 يونيو مراسل وكالة "تاس" الروسية في المحطة الفضائية الدولية، أوليغ أرتيوميف، الذي قال إن تلك الآلة الموسيقية أوصلتها في يونيو الجاري إلى المحطة الفضائية مركبة الشحن "بروغريس إم إس – 20"، ومعها أوتار للكمان.

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جدير بالذكر أن وكالة "تاس" وقعت في 17 نوفمبر عام 2021 مع مؤسسة "روس كوسموس" الروسية مذكرة تعاون قضت بافتتاح مركز صحفي لوكالة "تاس" على متن المحطة الفضائية الدولية. وكان، أندريه ميسوركين أول مراسل لـ"تاس" في الفضاء، ثم حل محله رائد الفضاء أوليغ أرتيوميف.

يذكر أن، سيرغي كورساكوف البالغ من العمر 37 عاما وصل المحطة الفضائية الدولية في 18 مارس الماضي كمهندس فضائي. وعمل قبل التحاقه بفريق رواد الفضاء الروس مدير عام شركة "إنفو كابيتال غروب".

المصدر: تاس