مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس-20" تغير مسار المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن مركبة الشحن الفضائية الروسية "بروغريس إم إس-20" غيرت مسار المحطة الفضائية الدولية لمنع اصطدامها بالحطام الفضائي.







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ويشير بيان المؤسسة، إلى أن مركبة الشحن الفضائية "بروغريس إم إس -20" أجرت مناورة لتجنب اصطدام الحطام الفضائي بالمحطة الفضائية الدولية، حيث بدأت محركاتها تعمل في الساعة 22.03 بتوقيت موسكو واستمرت مدة 275 ثانية، وخلال ذلك زاد متوسط ارتفاع مدار المحطة بمقدار 890 مترا.

ووفقا لبيانات مركز إدارة الرحلات الفضائية، كان يتوقع اقتراب الحطام الفضائي من المحطة إلى مسافة 285 مترا في الساعة 00.50 بتوقيت موسكو.

وتؤكد "روس كوسموس" أن مركبات الشحن "بروغريس إم إس" الفضائية الروسية، هي اليوم الوسيلة الرئيسية في تعديل مدار المحطة الفضائية الدولية وتغيير مسارها لمنع اصطدامها بالحطام الفضائي. وتشير إلى أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس -18" مثلا، استخدمت في تعديل مدار المحطة الفضائية تسع مرات، ست منها مقررة وثلاث كانت اضطرارية لتفادي الاصطدام بالحطام الفضائي.

المصدر: نوفوستي