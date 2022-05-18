تحذيرات من تزايد أخطار اصطدام النفايات الفضائية بالأقمار الصناعية

حذّرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية من تزايد احتمالات تصادم النفايات الفضائية بالأقمار الصناعية في مدارات الأرض.

وتبعا لصحيفة Yomiuri فإن "وكالة استكشاف الفضاء اليابانية سجلت خلال سنة وحتى نهاية مارس الماضي 268 حالة اقتراب خطرة للنفايات الفضائية من الأقمار الصناعية التابعة لبلادها، وهذا العدد هو أكبر عدد قد تم توثيقه لمثل هذه الحالات على الإطلاق، لذا فإن الحكومة اليابانية ستعمل على وضع مجموعة من التدابير لتلافي أخطار وقوع حوادث خطيرة تتعلق بهذا الأمر مستقبلا".

وتبعا للصحيفة "فإنه وفي السنوات الأخيرة ازدادت حالات اقتراب النفايات الفضائية من المركبات والأقمار الصناعية بشكل متزايد، وأن الخبراء في الولايات المتحدة على سبيل المثال رصدوا العام الفائت وحده وجود 25 ألف جسم صغير من الحطام الفضائي الذي يزيد قطر كل جسم منه عن 10 سم، وأشاروا إلى أن هذا العدد ازداد بمعدل 10% عما كان عليه في عام 2020".

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وللأسباب المذكورة فإن الحكومة اليابانية تخطط لنقل الأقمار الصناعية التابعة للبلاد لمدارات فضائية أكثر أمانا، وإعداد منظومة شاملة لقواعد حركتها في المدارات الأرضية القريبة.

وتجدر الإشارة إلى أن قطعة من الحطام الفضائي كانت قد اصطدمت العام الماضي بالذراع الآلية التابعة للمحطة الفضائية الدولية وأحدثت فيها ثقبا صغيرا قطره 5 ملم.

المصدر: فيستي