روسيا تطور مركبات روبوتية لدراسة الزلازل على القمر

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن خطط لتطوير مركبات روبوتية خاصة لدراسة الزلازل وقياس الحرارة على القمر.

وقال بيان صادر عن معهد TsNIIMash للأبحاث العلمية التابع للمؤسسة "يعمل العلماء في المعهد على مشروع لتطوير مركبات روبوتية صغيرة ستكون قادرة على قياس الزلازل ودرجات الحرارة على القمر".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن العلماء في المعهد المذكور يخططون لاستحداث شبكة من المركبات الروبوتية الجيوفيزيائية المجهزة بمعدات قادرة على رصد الزلازل على القمر وقياس درجات الحرارة على سطحه والحرارة التي تخرج من طبقاته الداخلية، ومن المفترض أن تنقل هذه الروبوتات إلى القمر عبر مركبات "كورفيت" الفضائية الروسية القابلة لإعادة الاستخدام عدة مرات.

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ومن المخطط أن تتكون الشبكة الروبوتية المذكورة من 5 أو 6 مركبات صغيرة تتراوح أوزانها ما بين 15 إلى 20 كلغ، إذ ستعمل هذه المركبات في مناطق قطبي القمر وعلى خطوط عرضه الوسطى وعلى جانبيه المرئي والمظلم، أما مركبة "كورفيت" التي ستتولى إيصال هذه المركبات فسيكون بإمكانها الهبوط على القمر والإقلاع من على سطحه لتنفيذ عدة مهمات فضائية، وسيتولى تطوير هذه المركبة جمعية "لافوشكين" العلمية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الروسية.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق إلى أن روسيا تخطط لإرسال عدة مركبات لدراسة القمر مستقبلا، فضلا عن خططها لبناء قواعد علمية على سطحه.

المصدر: فيستي