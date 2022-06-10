روسيا تجري اختبارات إضافية على "مركبتها القمرية"

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الخبراء سيخضعون مركبة Luna-25 لاختبارات إضافية للتحقق من جاهزيتها قبل إرسالها إلى القمر.

وجاء في بيان صادر عن المؤسسة " مركبة Luna-25 الروسية التي من المفترض أن تطلق نحو القمر في سبتمبر المقبل ستخضع قريبا لاختبارات إضافية للتأكد من جاهزيتها وحالتها الفنية".

وأضاف البيان "في المستقبل القريب سترسل هذه المركبة إلى مركز البحوث والاختبارات وصناعة الصواريخ التابع لروس كوسموس، وهناك ستخضع لتجارب في حجرة الضغط VK 600/300 للتاكد من أنظمة العزل الموجودة فيها والتأكد من قدراتها على تحمل التفاوتات في الضغط".

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وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روغوزين قد أشار في وقت سابق إلى أن مؤسسته تخطط لإطلاق مركبة Luna-25 نحو القمر قبل نهاية سبتمبر 2022.

تتركز المهمة الأساسية لهذه المركبة على تنفيذ عملية هبوط سلسة على سطح القمر وإجراء دراسات لقطبه الجنوبي، إذ اختيرت المنطقة التي تقع شمال فوهة بوغسلافسكي هناك لتكون منطقة الهبوط الأساسية، كما قد تكون المنطقة الواقعة جنوب غرب فوهة مانزيني على القمر خيارا احتياطيا لموقع الهبوط.

المصدر: فيستي