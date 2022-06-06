روسيا قد تنفذ أكثر من 20 عملية إطلاق فضائي هذا العام

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أنها قد تنفذ أكثر من 20 عملية إطلاق فضائي العام الجاري.

وخلال مقابلة صحفية قال رئيس المؤسسة ، دميتري روغوزين : "تخطط روس كوسموس لتنفيذ خمس عمليات إطلاق لصواريخ الفضاء من قاعدة فوستوتشني الروسية، أما بالنسبة لعمليات الإطلاق التي ستنفذ من المطارات الفضائية الأخرى فإن عددها سيحدد في شهر يوليو القادم، ومن المحتمل أن ننفذ ما بين 15 و20 عملية إطلاق فضائي من قاعدة بايكونور هذا العام أيضا".

وأضاف روغوزين "تعمل روس كوسموس حاليا على تسريع العمل لاستكمال تطوير عدد من الأجهزة والأقمار الصناعية التي كان من المخطط أن نطلقها العام القادم، لذا فإن عمليات الإطلاق الفضائي التي سننفذها هذا العام قد تكون أكثر مما هو مخطط له في الوقت الحالي".

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وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أشارت في وقت سابق أيضا إلى أن الاستعدادات جارية في مطار "فوستوتشني" الفضائي لإطلاق أول صاروخ جديد بالكامل من نوع Soyuz-2 يعمل بوقود النفثيل الصديق للبيئة.

و"فوستوتشني" هو مطار لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع في الشرق الأقصى الروسي، شيدته الدولة للاستغناء عن قاعدة "بايكونور" التي تطلق منها الصواريخ في كازاخستان، وأجريت أول عملية إطلاق منه عام 2016.

المصدر: فيستي