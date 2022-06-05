 
مباشر

روسيا تستعد لإطلاق أقمار نانوية جديدة من المحطة الفضائية الدولية

الفضاء

روسيا تستعد لإطلاق أقمار نانوية جديدة من المحطة الفضائية الدولية
Sputnik ilya pitalev
قمر صناعي نانوي- صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/t5ri

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية من المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف: "تم اختبار الأقمار الصناعية النانوية التي سيتم إطلاقها من المحطة الفضائية في إطار مهمة في الفضاء المفتوح".

وأضاف "لا توجد أي تعليقات على الحالة الفنية للأقمار، وهي جاهزة للعمل في الفضاء الخارجي، سيتم شحن بطاريات هذه الأقمار قبل إطلاقها من المحطة".

وكان أرتيوموف قد أشار في وقت سابق إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق 6 أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية في إطار برنامج Radioskaf وخلال إحدى المهمات التي سينفذها الرواد الروس في الفضاء المفتوح، وأن هذه الأقمار تم تطويرها من قبل معهد أبحاث الأجهزة الفضائية والأنظمة الإلكترونية الراديوية التابع لجامعة (SWSU) الحكومية الروسية، ونقلت إلى المحطة على متن مركبة Progress-Ms-19 التابعة لروس كوسموس".

إقرأ المزيد
Blue Origin تطلق مركبتها الفضائية في رحلة سياحية قريبا
Blue Origin تطلق مركبتها الفضائية في رحلة سياحية قريبا

وتجدر الإشارة إلى أن روس كوسموس كانت قد وقعت مع وكالة "تاس" الروسية مذكرة تعاون في نوفمبر الفائت، لتفتح بموجبها مكتبا إعلاميا تابعا للوكالة على متن المحطة الفضائية الدولية، ويترأس هذا المكتب حاليا رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف.

المصدر: فيستي

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا