روسيا تستعد لإطلاق أقمار نانوية جديدة من المحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" أن الاستعدادات جارية لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية النانوية من المحطة الفضائية الدولية.

وحول الموضوع قال رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف: "تم اختبار الأقمار الصناعية النانوية التي سيتم إطلاقها من المحطة الفضائية في إطار مهمة في الفضاء المفتوح".

وأضاف "لا توجد أي تعليقات على الحالة الفنية للأقمار، وهي جاهزة للعمل في الفضاء الخارجي، سيتم شحن بطاريات هذه الأقمار قبل إطلاقها من المحطة".

وكان أرتيوموف قد أشار في وقت سابق إلى "أن روسيا تخطط لإطلاق 6 أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية في إطار برنامج Radioskaf وخلال إحدى المهمات التي سينفذها الرواد الروس في الفضاء المفتوح، وأن هذه الأقمار تم تطويرها من قبل معهد أبحاث الأجهزة الفضائية والأنظمة الإلكترونية الراديوية التابع لجامعة (SWSU) الحكومية الروسية، ونقلت إلى المحطة على متن مركبة Progress-Ms-19 التابعة لروس كوسموس".

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وتجدر الإشارة إلى أن روس كوسموس كانت قد وقعت مع وكالة "تاس" الروسية مذكرة تعاون في نوفمبر الفائت، لتفتح بموجبها مكتبا إعلاميا تابعا للوكالة على متن المحطة الفضائية الدولية، ويترأس هذا المكتب حاليا رائد الفضاء الروسي، أوليغ أرتيوموف.

المصدر: فيستي