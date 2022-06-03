Blue Origin تطلق مركبتها الفضائية في رحلة سياحية قريبا

أعلنت شركة Blue Origin الأمريكية أن مركبتها New Shepard ستحمل سياحا جددا في رحلة شبه مدارية قريبا.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للشركة "تعلن شركتنا أن الرحلة القادمة لمركبة New Shepard ستكون في الرابع من يونيو الجاري، من المفترض أن تطلق المركبة من مطار فضائي بالقرب من فان هورن في تكساس، تمام الساعة 8:00 بالتوقيت المحلي (16:00 بتوقيت موسكو)، كنا قد خططنا لإطلاق هذه المركبة في 20 مايو الماضي لكن الخطة تغيرت قبل يومين من موعد الإطلاق بعد أن اكتشف خبراؤنا مشكلات في إحدى النسخ الاحتياطية لأنظمة تشغيل المركبة، واضطروا لتأجيل الرحلة كإجراء احترازي".

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وأشار البيان إلى أن الرحلة القادمة ستكون الرحلة الخامسة لمركبة New Shepard والتي تقل سياحا إلى مدارات الأرض على ارتفاع 100 كلم، وكانت قد نفذت هذه المركبة رحلة سياحية في مارس الفائت، و3 رحلات أخرى في يوليو وأكتوبر وديسمبر العام الماضي.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة ستحمل في رحلتها القادمة كلا من: المستثمر، إيفان ديك، ورجال الأعمال والمغامرين، هاميش هاردينغ، وجيسون روبنسون، وفيكتور فيسكوفو، والموظفة السابقة في ناسا كاتيا إتشاساريتا، والمهندس البرازيلي فيكتور كوريا إسبانيا، وإذا سارت الأمور وفقا لخطط Blue Origin فإن إتشاساريتا البالغة من العمر 26 عاما ستكون أصغر أمريكية تذهب إلى الفضاء.

المصدر: فيستي