روسيا تجهّز لإطلاق خدمات الإنترنت عبر أقمارها الصناعية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" عن بعض التفاصيل التي تتعلق بخدمات الإنترنت التي ستطلقها عبر أقمارها الصناعية التابعة لمنظومة Sphere .

وفي حديث للصحافة قال رئيس قسم البرامج والمشاريع المتقدمة في "روس كوسموس" والمشرف على المنظومة المذكورة، سيرغي بروخوروف: "الجهاز اللازم لاتصال المشتركين بخدمات الإنترنت التي ستقدم عبر منظومة Sphere الروسية سيكون ثمنه حوالي 1500 روبل (نحو 24 دولارا)".

وأضاف "الجهاز مدمج فيه موديم وهوائي يسمحان له بتوفير قناة اتصال مع الأقمار الصناعية.. هذا الجهاز سيمكن الاعتماد عليه أيضا لاستشعار ورصد الفيضانات أو النشاطات الزلزالية أو الحرائق، وسيعمل الجهاز بشكل مستقل مع المستخدم لعدة سنوات".

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وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قد تحدث عن مشروع Sphere لأول مرة عام 2018، وأشار حينها إلى أن المشروع يهدف لإطلاق أقمار صناعية للاتصالات واستشعار الأرض عن بعد، 5مجموعات من أقمار الاتصالات، و5 مجموعات أخرى من الٌأقمار المخصصة لرصد الأرض.

ومن المفترض أن تصبح منظومة Sphere الروسية منافسة لمنظومة Starlink الأمريكية، حيث ستعمل أقمارها على تغطية الأرض بشبكات إنترنت عالية السرعة، كما ستضم أقمارا لاستشعار الأرض عن بعد وتوفير البيانات لحركة الملاحة البرية والبحرية والجوية.

المصدر: فيستي